Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Aksi Nyata Bantu Masyarakat, Caleg Perindo Adinda Maulana Pastikan Hadir di Tengah Warga

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:53 WIB
Aksi Nyata Bantu Masyarakat, Caleg Perindo Adinda Maulana Pastikan Hadir di Tengah Warga
Caleg Perindo Adinda Maulana (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Sukabumi nomor urut 1 Dapil I, Adinda Maulana Moch MS memastikan dirinya akan hadir untuk membantu masyarakat. Program-program yang sudah dijalankan dan akan dilakukan Partai Perindo bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Ditemui saat kegiatan pemberian bantuan pengecatan kepada korban kebakaran, Adinda mengatakan kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, merupakan suatu bukti nyata ada di tengah masyarakat yang membutuhkan.

"Salah satunya dari beberapa program yang berjalan, ya inilah (program) Ganti Warna. Untuk arti filosofi dari Ganti Warna sendiri adalah karena kita sudah jenuh dengan warna yang sudah ada," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia, Senin (5/2/2024) di lokasi rumah korban kebakaran.

Selain program Ganti Warna, lanjut Adinda, program bantuan sosial dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, akan terus dilakukan dengan prinsip untuk membantu masyarakat dan ikut mensejahterakannya.

"Ada bantuan lain (pemberian cat), kita ada di beberapa tempat mushola, mesjid dan rumah ibadah, untuk pos ronda dan posyandu juga, kita bantu dari segi catnya," ujar Adinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement