Aksi Nyata Bantu Masyarakat, Caleg Perindo Adinda Maulana Pastikan Hadir di Tengah Warga

SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Sukabumi nomor urut 1 Dapil I, Adinda Maulana Moch MS memastikan dirinya akan hadir untuk membantu masyarakat. Program-program yang sudah dijalankan dan akan dilakukan Partai Perindo bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Ditemui saat kegiatan pemberian bantuan pengecatan kepada korban kebakaran, Adinda mengatakan kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, merupakan suatu bukti nyata ada di tengah masyarakat yang membutuhkan.

"Salah satunya dari beberapa program yang berjalan, ya inilah (program) Ganti Warna. Untuk arti filosofi dari Ganti Warna sendiri adalah karena kita sudah jenuh dengan warna yang sudah ada," ujar Adinda kepada MNC Portal Indonesia, Senin (5/2/2024) di lokasi rumah korban kebakaran.

Selain program Ganti Warna, lanjut Adinda, program bantuan sosial dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, akan terus dilakukan dengan prinsip untuk membantu masyarakat dan ikut mensejahterakannya.

"Ada bantuan lain (pemberian cat), kita ada di beberapa tempat mushola, mesjid dan rumah ibadah, untuk pos ronda dan posyandu juga, kita bantu dari segi catnya," ujar Adinda.