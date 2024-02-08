Ustadz Yusuf Mansur Akan Implementasikan Disertasinya ke Rakyat

JAKARTA- Caleg DPR R Dapil I Jakarta Timur dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam’an Nurchotib Mansur optimistis misi untuk mengembangkan ekosistem di dunia pesantren akan terwujud.

Melalui riset yang telah ditempuhnya untuk disertasi S3 di Universitas Trisakti, Yusuf Mansur membawa tema “Analisis Kebijakan Pemerintah dan Faktor Penentu Keberhasilan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Umat”.

Oleh karena itu, dia meyakini Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo sebagai kendaraan untuk lolos menjadi wakil rakyat di Senayan.

“Ini kan bukan bidang yang ngawang-ngawang, kite doktornya ilmu ekonomi yang aplikatif, jadi ini bahkan bukan belum, sudah, ini kan disertasi penulisan sebenernya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya,” kata Yusuf Mansur kepada wartawan di Jakarta.

Ustadz Yusuf Mansur dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memastikan akan tetap konsisten untuk berdakwah meski telah terjun ke politik praktis.