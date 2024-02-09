Jeannie Latumahina Bilang Perindo Bukan Partai PHP: Sudah Terbukti!

BLITAR - Perindo merupakan partai politik yang memegang komitmen tinggi. Caleg DPR RI Perindo dari dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Jeannie Latumahina menegaskan Perindo bukan partai PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Sebagai parpol yang tergolong baru, Perindo telah membuktikan diri dengan berbagai program pro kerakyatannya. Yakni di antaranya bazar minyak goreng murah, KTA berasuransi, operasi bibir sumbing dan bantuan gerobak UMKM.

BACA JUGA: Warga Bekasi Apresiasi dan Dukung Partai Perindo di Pemilu 2024

“Perindo bukan partai PHP dan itu sudah terbukti,” tegas Jeannie Latumahina saat bertemu dengan konstituennya di Kota Blitar Kamis (8/2/2024).

Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Jeannie mengatakan, meski belum beruntung pada Pemilu 2019, Perindo terbukti memberikan bantuan gerobak untuk pelaku UMKM, dan itu hanya dilakukan Perindo.

“Walaupun saat itu kalah (2019), hanya Perindo yang memberikan bantuan gerobak UMKM,” terangnya.

Dalam sosialisasinya Jeannie Latumahina juga mengatakan Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.