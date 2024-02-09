Caleg Perindo Wahyu Nur Bersyukur Bazar Murah Bantu Banyak Warga

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5 dari Partai Perindo, Wahyu Nur Iman bersyukur bazar murah yang digelar pihaknya membantu banyak warga.

Salah seorang warga, Iva Yati menyatakan merasakan betul manfaat dari bazar murah di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo itu memberikan solusi di tengah tingginya harga bahan pokok.

"Bersyukur, karena ini kan harganya pada mahal, ini membantu masyarakat yang ada di bawah," kata Iva.