HOME NEWS NEWS

Warga Depok Berharap Partai Perindo Terus Tunjukkan Kepedulian ke Rakyat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:44 WIB
Warga Depok Berharap Partai Perindo Terus Tunjukkan Kepedulian ke Rakyat
Dian warga Sukmajaya Depok (MPI/Devi)
A
A
A

DEPOK — Warga Depok terlihat sangat antusias menghadiri kampanye yang digelar oleh caleg DPRD Kota Depok Nomor 1 dari Partai Perindo, Cut Afrida Yani dan caleg DPRD Kota Depok Nomor 4 dari Perindo, Muhammad Sofyan. Acara kampanye akbar terakhir sebelum masa tenang tersebut digelar di Lapangan Kota Merdeka, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2023).

Dalam acara ini, ada berbagai macam agenda seru. Mulai dari jalan santai, lomba senam, sunatan gratis, hingga tebus murah minyak goreng. Dalam kesempatan ini, banyak sekali masyarakat Sukmajaya yang hadir. Bukan hanya memberikan keseruan, acara ini pun membantu menyejahterakan masyarakat. Contohnya saja minyak goreng satu liter yang bisa dibeli oleh warga seharga Rp5.000.

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu, acara sunatan gratis juga sangat membantu. Banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan sunat pada anaknya. Untuk itu, Partai Perindo hadir memberikan bantuan.

Hal tersebut membuat warga berharap Cut Afrida dan Muhamad Sofyan terpilih menjadi anggota legislatif. Sehingga Partai Perindo akan terus peduli dengan rakyat dengan melakukan bernagai program yang menyejahterakan masyarakat.

