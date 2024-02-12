Pegadang di Sukabumi, Doakan Caleg Perindo Indra Utama Terpilih di Pemilu 2024

SUKABUMI - Pedagang asongan keliling, Neng Permatasari (37) terharu melihat anaknya mendapatkan perhatian dari Caleg Partai Perindo DPR RI nomor urut 3 Dapil 4 Jabar, Indra Utama.

Sejak suaminya meninggal, dirinya yang menjadi tulang punggung keluarga.

Rasa terima kasih yang besar diucapkan Neng saat ditemui di perayaan Isra Miraj di Posko Pemenangan Indra Utama Center, Jalan Raya Karangtengah, Kampung Selaawi RT 1/4, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/2/2024).

"Terima kasih pak Indra, semoga sehat, lancar dan saya berharap bapak menjadi anggota DPR RI. Saya terharu melihat anak saya satu-sataunya mendapat santunan," ujar Neng kepada MNC Portal Indonesia usai menghadiri acara Isra Miraj di Posko Pemenangan Indra Utama Center.