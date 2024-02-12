Gunakan Uang Pribadi Bedah Rumah Warga di Sukabumi, Indra Utama Berikan Bukti Bukan Janji

SUKABUMI - Dengan menggunakan uang dari kantong pribadi, calon legislatif (Caleg) Partai Perindo DPR RI nomor urut 3 Dapil 4 Jabar, Indra Utama dan Caleg DPRD Kota Sukabumi no urut 5 Dapil 2 Kota Sukabumi, Egi Sonia melakukan bedah rumah warga.

Rumah milik Alpi Anwari Padilah yang beralamat di Kampung Nanggela RT 01/06, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, sebelum direnovasi kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah yang seyogianya menjadi tempat berlindung, namun berbalik jadi rasa takut dan was-was ketika berada di dalamnya.

Kondisi atap dan dinding yang banyak lobang celah masuk, jika malam tiba, banyak nyamuk masuk ke dalam rumah dan hawa dingin menusuk tulang karena angin yang masuk dari celah tersebut. Yang paling parah ketika turun hujan, seluruh ruangan basah karena atap yang bocor tidak bisa menahan air yang masuk.

Selama 3 hari melakukan renovasi dengan menggunakan uang pribadi dari kedua caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, akhirnya rumah tersebut saat ini lebih layak dan aman untuk ditempati.