Caleg Partai Perindo Janji Program Bedah Rumah Warga Terus Dilanjutkan

SUKABUMI - Aksi nyata calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Sukabumi Nomor Urut 5 Dapil 2 Kota Sukabumi dari Partai perindo, Egi Sonia melakukan bedah rumah milik warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Program tersebut akan terus dijalankannya bagi rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Egi saat ditemui dalam acara seremonial serah terima kunci usai bedah rumah milik warga di Kampung Nanggela RT 01/06, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, pada Kamis (8/2/2024).

Berkat kerja sama dengan Caleg Partai Perindo DPR RI nomor urut 3 Dapil 4 Jabar, Indra Utama, kegiatan tersebut bisa terealisasikan. Dengan waktu renovasi selama 3 hari, rumah yang tidak layak huni, akhirnya dapat ditempati pemiliknya dengan tenang dan nyaman.

"Ini merupakan aksi nyata kami dari caleg Partai Perindo yang terjun langsung kepada masyarakat memberikan bukti bukan janji untuk membantu warga yang membutuhkan," ujar Egi kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Egi mengatakan, kegiatan ini wujud kepedulian caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kepada masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.