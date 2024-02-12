Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Caleg Partai Perindo Janji Program Bedah Rumah Warga Terus Dilanjutkan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |11:18 WIB
Caleg Partai Perindo Janji Program Bedah Rumah Warga Terus Dilanjutkan
Caleg Perindo bedah rumah warga di Sukabumi (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Aksi nyata calon legislatif (Caleg) DPRD Kota Sukabumi Nomor Urut 5 Dapil 2 Kota Sukabumi dari Partai perindo, Egi Sonia melakukan bedah rumah milik warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Program tersebut akan terus dijalankannya bagi rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Egi saat ditemui dalam acara seremonial serah terima kunci usai bedah rumah milik warga di Kampung Nanggela RT 01/06, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, pada Kamis (8/2/2024).

Berkat kerja sama dengan Caleg Partai Perindo DPR RI nomor urut 3 Dapil 4 Jabar, Indra Utama, kegiatan tersebut bisa terealisasikan. Dengan waktu renovasi selama 3 hari, rumah yang tidak layak huni, akhirnya dapat ditempati pemiliknya dengan tenang dan nyaman.

"Ini merupakan aksi nyata kami dari caleg Partai Perindo yang terjun langsung kepada masyarakat memberikan bukti bukan janji untuk membantu warga yang membutuhkan," ujar Egi kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Egi mengatakan, kegiatan ini wujud kepedulian caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kepada masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement