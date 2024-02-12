Rumahnya Dibedah Caleg Perindo, Warga Sukabumi Bahagia dan Bersyukur

SUKABUMI - Wajah Alpi Anwari Padilah, warga Kampung Nanggela RT 01/06, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berseri-seri usai menerima kunci rumah yang baru saja direnovasi caleg Partai Perindo pada Kamis (8/2/2024).

Sebelumnya kondisi rumah yang sangat memperhatikan dan belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Dengan menggunakan dana pribadi caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, akhirnya bisa dilakukan bedah rumah.

Saat ini, Alpi Anwari tidak ada lagi rasa was-was dan ketakutan rumahnya ambruk ketika turun hujan. Seluruh penghuni rumah sudah merasa nyaman untuk tinggal di rumahnya, tidak terganggu hembusan angin dan gigitan nyamuk yang masuk ke dalam rumah.