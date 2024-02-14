Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cerita Diaspora Indonesia di Swiss Tentukan Pilihan Pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |15:06 WIB
Cerita Diaspora Indonesia di Swiss Tentukan Pilihan Pasangan Capres-Cawapres Pilpres 2024
Diaspora Indonesia di Swiss Priska Infanger berbicara pada program Debar COD Okezone dan Radio Trijaya, 14 Februari 2024. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Bagi diaspora Indonesia di luar negeri, menentukan pilihan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) atau calon legislatif (Caleg) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah perkara yang susah-susah gampang. Pasalnya, tidak seperti di Tanah Air, akses informasi terkait kandidat presiden dan legislatif Pemilu 2024 bagi para diaspora relatif lebih terbatas.

Hal ini dialami oleh Priska Infanger, diaspora Indonesia yang saat ini tinggal di Zug, Swiss dalam menentukan pasangan capres dan cawapres mana yang akan dia pilih. Priska menceritakan bagaimana diaspora di Swiss mendapatkan informasi mengenai para pasangan capres, dan visi misi mereka.

“Beberapa teman saya ada yang cukup informatif dan aktif di dunia politik. Sebelum pemilu mereka sudah melihat beberapa pasangan kandidat,” kata Priska pada live streaming program Dengar Bersama, Coblos & Opini Demokrasi (Debar COD) Okezone dan Trijaya FM, Rabu (14/2/2024).

Priska juga mengungkapkan bahwa diaspora Indonesia di Swiss memiliki beberapa grup chat yang mendukung pasangan calon (paslon), baik 1,2, atau 3 pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang membagikan program-progam paslon yang mereka dukung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement