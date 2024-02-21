Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Simpan Puluhan Sabu, Guru Honorer di Musi Rawas Ditangkap Polisi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |14:21 WIB
Simpan Puluhan Sabu, Guru Honorer di Musi Rawas Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MUSI RAWAS - RD (33), seorang guru honorer disalah satu SD Negeri di Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Mura, ditangkap polisi lantaran kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya, Rabu (21/2/2024).

Kapolres Mura, AKBP Andi Supriadi melalui Kasat Narkoba, AKP M Romi didampingi Kanit Narkoba, Ipda Vherry Andora membenarkan, adanya penangkapan terhadap seorang guru honorer oleh Tim Eagle Satnarkoba Polres Musi Rawas, karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu diatas kasur kamar tersangka di Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan, sekitar pukul 17.00 WIB, Senin (19/2/2024) lalu.

"Benar tersangka RD, seorang guru honorer, terpaksa kita amankan lantaran kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu dikasur kamarnya," kata Romi.

Dijelaskan oleh Romi, tersangka dibekuk berdasarkan laporan polisi Lp-A/ 09 / II /2024/SPKT.SATRESNARKOBA/RES MURA/ SUMSEL.

Bermula saat anggota mendapat laporan oleh warga, bahwa ada seorang perempuan sekaligus guru honorer menyimpan narkotika jenis sabu.

Selanjutnya, anggota meluncur ke lokasi, setiba dilokasi anggota melakukan pengeledahan di rumah tersangka, dan akhirnya petugas berhasil menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan tersangka di satu buah botol bekas minyak rambut.

“Petugas berhasil mengamankan lima bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, lalu 68 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan ristal putih diduga narkotika jenis sabu di atas kasur kamar pelaku,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Musi Rawas sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187527//viral-WGHz_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Ratu Narkoba Dewi Astutik saat Operasi Senyap Intel TNI dan BNN di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187508//buronan_narkoba_kelas_kakap_dewi_astutik_alias_mami-iwTK_large.jpg
Peran Ngeri ‘Mami’ Dewi, Buronan Rp5 Triliun Pengendali Jaringan Narkoba Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461//narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187446//viral-5fOe_large.jpg
Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187266//viral-2W4n_large.jpg
Breaking News! Buron Internasional Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186468//narkoba-JAHZ_large.jpg
Jenguk Teman ke Lapas Narkoba, Pria Ini Terciduk Simpan Sabu di Kemaluan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement