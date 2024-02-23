Viral Mahar Pernikahan di Sukabumi Rp5,5 Miliar, Ada Karangan Bunga dari Presiden Jokowi

Deretan mobil sebagai mahar dan karangan bunga dari pejabat menghiasi pernikahan mewah di Sukabumi (Foto : M

SUKABUMI - Viral mahar pernikahan di Sukabumi hingga lebih dari Rp5,5 miliar. Tidak hanya itu, kiriman karangan bunga dari petinggi negara dan kepala daerah, berjejer di lokasi resepsi pernikahan Radja Panutan dan Adinda Galuh Nurutami.

Video pernikahan yang tersebar di platform media sosial tersebut, menjadi viral dan menghebohkan warga Sukabumi. Kabar mahar yang terdiri dari rumah seharga Rp1,5 miliar, 1 mobil Honda HRV dan 1 sedan Toyota Camry, cepat tersebar di masyarakat.

Selain itu, barang-barang mewah lainnya yang menjadi mahar pernikahan, ada iPhone 15 pro max, MacBook, sepatu sport Skechers berharga jutaan rupiah, aneka kosmetik dan fashion juga peralatan rumah tangga mewah lainnya.

Yang lebih heboh lagi, kiriman karangan bunga dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres KH Maruf Amin, Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, serta tokoh-tokoh penting lainnya, memadati area pesta pernikahan.

Mempelai wanita, Adinda Galuh Nurutami (24) merupakan Mojang Kota Sukabumi tahun 2019 dan Mojang Jawa Barat tahun 2021, lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris dan juga seorang pramugari maskapai Lion Group.

Sedangkan mempelai pria, Radja Panutan (25) merupakan seorang CEO dari Multi Agroindustri Company dan pernah menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor, yang merupakan putra dari H Usman Effendi, Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Ekonomi.

"Kami tidak menyangka teman-teman sangat antusias dengan adanya pesta pernikahan kita. Kami sangat terkejut ternyata responnya bukan hanya dari warga Sukabumi saja tapi sampai ke luar kota juga yang mengetahuinya," ujar Adinda Galuh Nurutami kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (23/2/2024).

Saat disinggung soal mahar pernikahan, wanita yang akrab disapa Teh Galuh ini mengatakan, dirinya diberikan seperangkat alat shalat, pakaian dari ujung kepala hingga ujung kaki, rumah, kendaraan dan barang lainnya dengan total jumlahnya berkisar Rp5,5 miliar.