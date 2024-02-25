Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duar! Mobil Pengangkut BBM Meledak di Dumai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |16:55 WIB
Duar! Mobil Pengangkut BBM Meledak di Dumai
Mobil pengakut BBM meledak di Dumai (dok polisi)
A
A
A

PEKANBARU - Sebuah mobil pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kebakaran di Kota Dumai, Riau Minggu (25/2/2024). Terdengar dentuman keras dari ledakan setelah mobil terbakar.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, di mana sopir dan kenek mobil pengungkut BBM itu berhasil menyelamatkan diri. 

"Terjadi dentuman ledakan yang mengakibatkan mobil tangki tersebut terbakar. Kemudian mobil Damkar datang untuk memadamkan api. Korban jiwa nihil," kata Kapolresta Dumai AKBP Dhovan Oktavianton Minggu (25/2/2024).

Dia menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan Gatot Subroto KM 11 RT 12 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Saat itu mobil yang dikemudikan Irsyad melaju dari arah Bukit Timah menuju arah Ujung Tanjung.

Kemudian di KM 11 Jalan Gatot Subroto Kelurahan Ratu Sima tepatnya di depan Masjid Silaturahim mobil tangki BBM tersebut terlalu mepet ke kiri ruas jalan sehingga ban sebelah kiri masuk ke parit yang mengakibatkan mobil tanki tersebut terguling ke sebelas kiri.

Halaman:
1 2
      
