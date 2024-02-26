Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Matahari Kembar di Mentawai, Hanya Seolah-olah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |05:34 WIB
3 Fakta Matahari Kembar di Mentawai, Hanya Seolah-olah
Matahari kembari langit Kepulauan Mentawai (Foto : Istimewa)
A
A
A

MENTAWAI - Langit di Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) digegerkan dengan matahari kembar.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Jadi Viral di Media Sosial

Video viral di media sosial Instagram yang menampakkan dua matahari dalam waktu bersamaan diduga berada di langit Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Salah satu yang mengunggah video penampakan dua matahari itu ialah akun Instagram @exsotismentawai, Kamis 22 Februari 2024.

Unggahan itu juga dibubuhi keterangan, “mataharinya ada dua.. tanda-tanda..”

2. Penjelasan Ilmiah BMKG

Dari keterangan Kepala Stasiun BMKG Padang Panjang, Suaidi Ahadi mengatakan, penampakan seperti video tersebut dinamakan peristiwa optikal atmosfer.

Peristiwa optikal atmosfer tersebut, katanya, ada dua jenis, yakni halo matahari dan sundog.

Ia menjelaskan, halo matahari terlihat seperti pelangi yang mengitari matahari, efek pelangi tersebut muncul akibat adanya hujan tipis di atasnya.

Sementara sundog muncul akibat adanya pencerminan dari matahari akibat awan tinggi yang kemudian memantulkan sinar matahari.

Halaman:
1 2
      
