Longsor Luwu, 4 Orang Meninggal dan 10 Lainnya Dilarikan ke Puskesmas

JAKARTA - Longsor melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin 26 Februari 2024, sekira pukul 09.10 Wita. Akibat kejadian tersebut, empat orang dilaporkan meninggal dunia dan sepuluh orang lainnya dilarikan ke Puskesmas terdekat.

"Selain itu, longsor diperkirakan juga menimbun setidaknya 15 unit motor dan 2 unit mobil, dengan panjang jalan tertimbun lebih kurang 100 meter," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (27/2/2024).

Kejadian tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi pada segmen tebing dengan struktur tanah yang labil. Material longsor dari sisi bukit menerjang pengendara kendaraan yang sedang melintas jalan tersebut.

Untuk sementara, mobilitas warga Kecamatan Bastem Utara terputus. Akses jalan poros Desa Bonglo tidak dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat karena timbunan material longsor.

BACA JUGA: 4 Fakta Longsor di Bastem Utara Timbun Puluhan Orang dan Belasan Kendaraan

"Hingga saat ini, tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban di lokasi kejadian," ujar Abdul Muhari yang akrab disapa Aam.

BNPB mengimbau warga untuk selalu waspada atas potensi tanah longsor susulan mengingat hujan masih sering turun di wilayah Kecamatan Bastem Utara.