Maling Sarang Walet Terjebak dalam Gedung Gegara Lubang Masuknya Ditutup, Teriak Minta Tolong

Maling sarang walet akhirnya keluar melalui lubang yang dibobolnya di penangkaren walet Kota Kisaran (Tangkapan layar)

KISARAN - Nasib apes dialami seorang maling sarung walet. Saat masuk ke dalam gedung penangkaran burung walet di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pelaku malah terjebak di dalamnya dan tak bisa keluar.

Pelaku memelas minta tolong untuk keluar karena lubang yang sebelumnya dijadikannya sebagai pintu masuk sudah ditutup mati penjaga gedung dengan paku beton sebagai efek jera.

Aksi maling terjebak dalam gedung penangkaran burung walet di Kisaran viral di media sosial, karena videonya rekamannya beredar.

Dalam video tersebut terlihat gudang penangkaran walet sudah dilubangi oleh pelaku. Namun, aksi itu diketahui penjaga gedung. Dia lantas menutupnya dengan papan dan memakunya.