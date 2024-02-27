Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Maling Sarang Walet Terjebak dalam Gedung Gegara Lubang Masuknya Ditutup, Teriak Minta Tolong

Ulil Amri , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |18:20 WIB
Maling Sarang Walet Terjebak dalam Gedung Gegara Lubang Masuknya Ditutup, Teriak Minta Tolong
Maling sarang walet akhirnya keluar melalui lubang yang dibobolnya di penangkaren walet Kota Kisaran (Tangkapan layar)
A
A
A

KISARAN - Nasib apes dialami seorang maling sarung walet. Saat masuk ke dalam gedung penangkaran burung walet di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pelaku malah terjebak di dalamnya dan tak bisa keluar.

Pelaku memelas minta tolong untuk keluar karena lubang yang sebelumnya dijadikannya sebagai pintu masuk sudah ditutup mati penjaga gedung dengan paku beton sebagai efek jera.

Aksi maling terjebak dalam gedung penangkaran burung walet di Kisaran viral di media sosial, karena videonya rekamannya beredar.

 BACA JUGA:

Dalam video tersebut terlihat gudang penangkaran walet sudah dilubangi oleh pelaku. Namun, aksi itu diketahui penjaga gedung. Dia lantas menutupnya dengan papan dan memakunya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764/bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement