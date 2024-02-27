Sidang Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Kejati Jabar Siapkan 5 JPU

Tersangka Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang/ist

BANDUNG - Lima jaksa penuntut umum (JPU) disiapkan untuk sidang kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suharti (55) dan Amalia Mustika Ratu atau Amel (23) di Kabupaten Subang. Kelima JPU itu merupakan gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dan Kejari Subang.

"Satu tim gabungan dari Kejati Jabar dan Kejari Subang, kami akan bekerja secara profesional dan sesuai SOP (prosedur operasional standar)," kata Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, Selasa (27/2/2024).

Saat ini, ujar Nur Sricahyawija, tim JPU masih merampungkan surat dakwaan untuk dua tersangka yakni Yosef Hidayat dan M Ramdanu alias Danu.

Berkas perkara Danu dan Yosef telah dinyatakan lengkap atau P-21 tertanggal 2 Februari 2024 bersama 240 barang bukti, seperti mobil dan sepeda motor.

Selain menyusun dakwaan untuk Danu dan Yosef, tim JPU juga masih mengecek berkas tiga tersangka lain, yakni Arighi Reksa Pratama, Abi Aulia, dan Mimin Mintarsih.

"Tiga berkas perkara tiga tersangka pembunuhan itu masih dalam tahap konsultasi karena ada beberapa alat bukti yang belum lengkap. Jadi, total lima berkas, dua sudah ditahap dua, yang lain belum," tutup Nur Sricahyawijaya.