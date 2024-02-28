Mes Karyawan SPBU Lubuk Tanjung Terbakar, Satu Korban Tewas Terpanggang

LUBUKLINGGAU - Satu dari tiga unit bedeng tempat mes karyawan SPBU Lubuk Tanjung yang berada di kawasan padat penduduk Kecamatan Lubuklinggau Barata II, Kota Lubuklinggau, Sumsel, Ludes terbakar, Selasa 27 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 WIB.

Dalam peristiwa kebakaran itu menyebabkan satu orang meninggal dunia, diduga tidak sempat menyelamatkan diri. Korban ditemukan di dalam kamar mandi.

Korban diketahui bernama Erlo, warga Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh kejadian bermula saat warga di sekitar lokasi kejadian dikejutkan melihat cahaya merah dari arah bedeng, yang berada di belakang SPBU tersebut.

Selanjutnya warga sekitar mengecek dan melihat api sudah membesar. Selain itu, warga lainnya menghubungi pihak pemadam kebakaran Lubuklinggau.

“Ada tiga unit mobil pemadam kebakaran diturunkan guna memadamkan api tadi,” kata warga.

Salah seorang teman korban mengatakan, korban saat kejadian sedang memasak di dapur, kemudian api langsung membesar mengepung bedeng kontrakan tempat tinggalnya.

"Dari yang kami dengar korban tadi sempat menyelamatkan diri ke kamar mandi, tapi karena kondisi api besar ikut terbakar," katanya.