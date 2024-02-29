Profil Raja Abdullah Yordania yang Pimpin Pembagian Bantuan untuk Warga Gaza Lewat Udara

Profil Raja Abdullah Yordania yang pimpin pembagian bantuan untuk warga Gaza lewat udara (Foto: Royal Palace/Reuters)

YORDANIA - Perang antara Israel dan Hamas dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023, ketika Hamas menerobos perbatasan dan menyerbu Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Melansir Time of Israel, sebagai tanggapan, Israel melancarkan serangan udara dan invasi darat, bersumpah untuk membasmi Hamas dan mengakhiri 16 tahun kekuasaan kelompok teroris tersebut di Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 28.000 orang telah terbunuh sejak perang dimulai.

BACA JUGA: 50 Jurnalis Kirim Surat Terbuka Serukan Akses Media Asing ke Gaza

Namun angka-angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen, dan diantara alasan-alasan lain diyakini termasuk warga sipil dan anggota Hamas yang terbunuh di Gaza.

BACA JUGA: Warga Gaza Bertahan Hidup Melawan Malam yang Dingin dan Jatah Makanan

Yordania, yang berbatasan dengan Tepi barat, khawatir bahwa eskalasi konflik di Gaza dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukiman bersenjata, dapat menyebabkan eksodus massal warga Palestina ke seberang sungai.

Raja Yordania Abdullah berpartisipasi dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Langkah ini menyoroti peran kerajaan tersebut dalam mendesak Israel untuk memfasilitasi upaya lebih lanjut untuk memerangi penyakit dan kelaparan di wilayah kantong yang dilanda perang tersebut.

Raja, yang vokal menyuarakan dukungannya untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Gaza, untuk berkunjung ke ibu kota utama negara-negara Barat, bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Washington.

Yordania telah berhasil membujuk Israel untuk mengizinkan Program Pangan Dunia (WFP) mengirim pasokan dari Yordania ke Gaza melalui jalur darat lain, meninggalkan perbatasan utama Rafah dengan kapasitas terbatas.

Siapa Raja Abdullah Yordania yang pimpin pembagian bantuan untuk warga Gaza lewat udara? Berikut profil lengkapnya.