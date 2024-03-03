Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Suara PSI Melonjak, Yusuf Lakaseng Sebut Pernyataan Andi Widjajanto Terbukti

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |12:21 WIB
Suara PSI Melonjak, Yusuf Lakaseng Sebut Pernyataan Andi Widjajanto Terbukti
Yusuf Lakaseng (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyebut bahwa lolosnya PSI ke Senayan akan semakin membernarkan pernyataan Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.

Dalam sebuah wawancara, Andi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal terkait pemilu 2024, salah satunya PSI yang akan lolos ke Senayan.

"Saya dari awal sudah berkesimpulan bahwa usaha apapun pasti akan dilakukan untuk meloloskan partai ini (PSI) ke Senayan. Karena itu terkonfirmasi sebelumnya juga omongan Pak Andi Widjajanto ketika berbicara dengan Pak Jokowi," kata Yusuf kepada iNews Media Group, Minggu (3/3/2024).

"Pak Jokowi menyatakan bahwa hebat kalian kalau bisa mengalahkan saya. Saya pasti akan pertama itu membuat Prabowo-Gibran satu putaran menang, PSI masuk Senayan dan perolehan suara PDIP akan menurun," kata Yusuf menirukan.

Tiga hal yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Andi, kata Yusuf, dua di antaranya sudah terbukti. Yakni, dimenangkannya suara capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka versi quick count serta turunnya angka persentase Pileg pada PDIP.

"Dua hal sudah terbukti Prabowo-Gibran satu putaran betul, kemudian PDIP memang menurun. tapi menurun dari 20 sekian lebih tinggal 16. Nah tinggal PSI ini menjadi utang Pak Jokowi kalau membuktikan kebenaran omongannya Andi Widjajanto," kata Yusuf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement