Suara PSI Melonjak, Yusuf Lakaseng Sebut Pernyataan Andi Widjajanto Terbukti

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyebut bahwa lolosnya PSI ke Senayan akan semakin membernarkan pernyataan Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.

Dalam sebuah wawancara, Andi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal terkait pemilu 2024, salah satunya PSI yang akan lolos ke Senayan.

"Saya dari awal sudah berkesimpulan bahwa usaha apapun pasti akan dilakukan untuk meloloskan partai ini (PSI) ke Senayan. Karena itu terkonfirmasi sebelumnya juga omongan Pak Andi Widjajanto ketika berbicara dengan Pak Jokowi," kata Yusuf kepada iNews Media Group, Minggu (3/3/2024).

"Pak Jokowi menyatakan bahwa hebat kalian kalau bisa mengalahkan saya. Saya pasti akan pertama itu membuat Prabowo-Gibran satu putaran menang, PSI masuk Senayan dan perolehan suara PDIP akan menurun," kata Yusuf menirukan.

Tiga hal yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Andi, kata Yusuf, dua di antaranya sudah terbukti. Yakni, dimenangkannya suara capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka versi quick count serta turunnya angka persentase Pileg pada PDIP.

"Dua hal sudah terbukti Prabowo-Gibran satu putaran betul, kemudian PDIP memang menurun. tapi menurun dari 20 sekian lebih tinggal 16. Nah tinggal PSI ini menjadi utang Pak Jokowi kalau membuktikan kebenaran omongannya Andi Widjajanto," kata Yusuf.