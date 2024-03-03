Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Kaur Bengkulu

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |22:36 WIB
Gempa M5,1 Guncang Kaur Bengkulu
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,1 mengguncang Kabupaten Kaur, Bengkulu, Minggu (3/3/2024) sekitar pukul 22.07 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di sekitar 45 kilometer arah barat daya Kaur pada kedalaman 17 Km.

"#Gempa Mag:5,1, 03-Mar-2024 22:07:42 WIB (Pusat gempa berada di barat daya 45 km KAUR-BENGKULU)," tulis akun resmi @InfoBMKG di X.

BMKG memperingatkan masyarakat terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," bunyi pesan BMKG.

(Salman Mardira)

      
