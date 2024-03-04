2 Gempa Berturut-turut Guncang Labuan Bajo dan Alor NTT

NTT - Sebanyak dua gempa bumi terkini kembali mengguncang 2 wilayah berbeda di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kali ini berturut-turut di Kabupaten Alor dan kemudian di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 3,0 mengguncang Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (4/3/2024) dini hari, sekitar pukul 04.09 WIB (05.09 WITA).

Pusat gempa terpantau berada di 105 km Barat Laut Labuan Bajo, NTT, pada kedalaman 10 km. Koordinat gempa berada pada 7,61 derajat Lintang Selatan (LS) dan 111,55 derajat Bujur Timur (BT).

"#Gempa Mag:3.0, 04-Mar-2024 04:09:10WIB, Lok:7.61LS, 119.55BT (105 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG, Senin (4/3/2024) pagi.

Kurang-lebih sejam sebelumnya, gempa berkekuatan M 2,4 mengguncang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (4/3/2024), pukul 02.53.58 WIB (03.53.58 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa gempa terpantau berpusat pada kedalaman 16 kilometer, di 59 km Timur Laut Kabupaten Alor, NTT.

Koordinat gempa berada pada 8,20 derajat Lintang Selatan (LS) dan 125,08 derajat Bujur Timur (BT). Informasi gempa ini disampaikan melalui akun media sosial X (Twitter) resmi BMKG, Senin (4/3/2024) dini hari.