Perindo Sampaikan KPU Jakpus Tidak Suportif, Sebut Rapat Pleno Dibatasi Pesertanya

JAKARTA - Ketua DPD Perindo Jakarta Pusat, Pahala Sianturi menyampaikan kritiknya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat tidak suportif kepada para peserta pemilu.

Pasalnya saat menghadiri undangan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pahala mengatakan dirinya tidak bisa ikut menghadiri kegiatan tersebut lantaran dibatasi perwakilan dua orang tiap partai.

"Memang kurang suportif, menurut saya kurang suportif. Contoh per hari ini, undangan rapat pleno terbuka, tapi hanya diizinkan dua saksi mandat, lalu kita sebagai pemantau, penonton atau bahkan sebagai ketua DPD pun, untuk ikut melihat secara langsung tidak bisa," ujar Pahala saat ditemui di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024).

Pahala yang juga merupakan Caleg DPRD Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 10 tersebut, menjelaskan situasi KPU yang tidak suportif lantaran membatasi kehadiran saksi Partai, sebagai suatu hal yang menyedihkan.

"Itu sangat-sangat menyedihkan buat saya," jelas Pahala.