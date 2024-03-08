Gelar Baksos di Sukabumi, Kaops NCS Polri: Jaga Persatuan dan Kesatuan

JAKARTA - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri, Irjen Asep Edi Suheri mendistribusikan 5.000 paket sembako untuk masyarakat di Kabupaten dan Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini bertajuk 'Polri Presisi Untuk Negeri'. Dalam hal ini, Asep berharap kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kondusifitas situasi Kamtibmas pasca Pemilu 2024 yang telah berlangsung aman dan damai.

Selain itu, dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sampai dengan saat ini situasi aman terkendali, ini terwujud dengan kerjasama peran dari kita semua. Karena itu kita semua harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini komitmen kita semua untuk menjaga situasi Kamtibmas sampai dengan selesai tahapan pemilu. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Asep dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Ia menegaskan, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045. Dirinya juga berharap pelaksanaan kegiatan Baksos Polri Presisi Untuk Negeri ini dapat bermanfaat masyarakat.