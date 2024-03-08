Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gelar Baksos di Sukabumi, Kaops NCS Polri: Jaga Persatuan dan Kesatuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |23:48 WIB
Gelar Baksos di Sukabumi, Kaops NCS Polri: Jaga Persatuan dan Kesatuan
Kaops NCS Polri, Irjen Asep (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri, Irjen Asep Edi Suheri mendistribusikan 5.000 paket sembako untuk masyarakat di Kabupaten dan Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini bertajuk 'Polri Presisi Untuk Negeri'. Dalam hal ini, Asep berharap kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kondusifitas situasi Kamtibmas pasca Pemilu 2024 yang telah berlangsung aman dan damai.

Selain itu, dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sampai dengan saat ini situasi aman terkendali, ini terwujud dengan kerjasama peran dari kita semua. Karena itu kita semua harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini komitmen kita semua untuk menjaga situasi Kamtibmas sampai dengan selesai tahapan pemilu. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Asep dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Ia menegaskan, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045. Dirinya juga berharap pelaksanaan kegiatan Baksos Polri Presisi Untuk Negeri ini dapat bermanfaat masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190945//polri_waspadai_ancaman_terorisme-SZM5_large.jpg
Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190908//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-DSWq_large.jpg
Kapolri Sebut Perpol 10/2025 Bentuk Kepatuhan Polri terhadap Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190892//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-0dgM_large.jpg
Polri Kerahkan 11.625 Personel Tangani Bencana di Sumatera-Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190774//tni-Rsxm_large.jpg
TNI Kerahkan 113 Ribu Prajurit 3 Matra Bantu Polri Amankan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190760//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-H7xn_large.jpg
Jimly Sebut Polri Tak Bakal Lantik Pejabat di Luar Struktur Usai Penerbitan Perpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190586//polri-cA3m_large.jpg
2.154 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Nelayan di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement