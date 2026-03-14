HOME NEWS NASIONAL

Polisi Akan Terapkan Contraflow di KM 47 Tol Japek jika Kendaraan Pemudik Melonjak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |18:05 WIB
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan, telah menyiapkan rencana skema rekayasa lalu lintas (lalin) selama arus mudik Lebaran. Namun, polisi bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pemudik.

“Akan dilakukan sosialisasi 2 jam atau 3 jam paling lambat sebelum dilaksanakan manajemen rekayasa arus lalu lintas itu akan disampaikan,” kata Dedi, Sabtu (14/3/2026).

Dedi menyampaikan, salah satu penerapan rekayasa lalu lintas yang bakal diterapkan adalah skema contra flow (satu jalur) di Tol Jakarta–Cikampek (Japek) atau tepatnya dari KM 47 sampai KM 70.

“Untuk yang hari ini dipersiapkan contraflow satu jalur nanti dari mulai KM 47 sampai dengan KM 55 dan KM 70. Ya, itu yang dipersiapkan strategi manajemen lalu lintas oleh Polda Jawa Barat,” ujar Dedi.

Adapun Dedi mencontohkan penerapan rekayasa lalu lintas seperti contraflow untuk satu jalur bakal diterapkan jika traffic counting angkanya menyentuh 5.500 kendaraan per jam. Lalu, dua jalur jika menyentuh angka 6.400 kendaraan per jam, dan tiga jalur jika traffic counting mencapai 7.400 kendaraan per jam.

1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206942/wakapolri-UDBo_large.jpg
Arus Lalin Mudik di Tol Cikampek Terpantau Lengang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206901/mudik_di_stasiun_senen-BrEm_large.jpg
Mudik Lebaran, KAI Ungkap 51 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206886/arus_mudik_lebaran_2026_di_terminal_pulo_gebang-evyz_large.jpg
112 Bus Angkut 800 Pemudik dari Terminal Pulo Gebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/338/3206772/sopir_bus_tes_urine_di_terminal_kampung_rambutan-Rbwm_large.jpg
Sopir Bus di Terminal Kampung Rambutan Dites Urine, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/338/3206816/jalur_kalimalang-M3s2_large.jpg
Jelang Mudik Lebaran, Lalin di Kalimalang Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206350/mudik-hXkj_large.jpg
Korlantas Polri Petakan Titik Rawan Kecelakaan di Jalur Mudik Lebaran 2026
