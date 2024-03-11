Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Karir Gus Samsudin Blitar Tamat, Santri Dipulangkan Pesantren Ditutup

Solichan Arif , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |04:04 WIB
Karir Gus Samsudin Blitar Tamat, Santri Dipulangkan Pesantren Ditutup
Gus Samsudin. (Foto: MPI)
A
A
A

BLITAR - Sebanyak 30-an santri Samsudin alias Gus Samsudin Jadab Blitar dipulangkan ke rumah masing-masing.

Padepokan atau Pondok Pesantren Nuswantoro milik Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, juga ditutup.

Pemulangan paksa para santri yang dimulai Sabtu (9/3/2024) merupakan buntut dari ditahannya Gus Samsudin oleh Polda Jatim.

 BACA JUGA:

Gus Samsudin diketahui ditangkap aparat kepolisian Polda Jatim lantaran membuat konten aliran sesat tukar pasangan di media sosial yang dinilai telah melanggar UU ITE.

Menurut Humas Kemenag Kabupaten Blitar Jamil Mashadi, dari 30-an santri yang dipulangkan, 12 santri di antaranya berasal dari Jawa Timur.

“Di antaranya dari Malang dan Lumajang,” ujar Jamil Mashadi kepada wartawan Minggu (10/3/2024).

Selain dari Jawa Timur, yakni Malang, Lumajang dan Tuban, beberapa santri yang dipulangkan ada yang berasal dari luar Jawa. Dari data yang dihimpun, dari Dompu Nusa Tenggara Barat. “Paling jauh dari Riau Sumatera,” terang Jamil.

 BACA JUGA:

Pemulangan santri dan penutupan padepokan Gus Samsudin, kata Jamil merupakan hasil kesepakatan Forkopimda Kabupaten Blitar. Pemulangan berlangsung bertahap yang dimulai Sabtu (9/3/2024).

Secara tekhnis Pemkab Blitar melalui dinas sosial menyiapkan armada bus, yakni khususnya untuk santri warga Jawa Timur. Mereka diantar hingga ke rumah masing-masing.

Untuk pemulangan santri di luar wilayah Jawa Timur, menurut Jamil pemkab berkoordinasi dengan dinas sosial Provinsi Jawa Timur. “Namun karena ini hari libur koordinasi masih terkendala birokrasi,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039/resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement