Tragis! Petani di Alor NTT Hilang Ditelan Banjir Sepulang dari Kebun

ALOR - Seorang petani di Alor, Ledrik Asamau (68), hilang ditelan banjir sepulang dari kebun. Pria lanjut usia tersebut diduga tak kuat menantang arus sungai saat menyeberang.

Korban dilaporkan terseret arus Sungai Siboil di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (11/3/2024) pada pukul 16.00 WITA.

"Kejadian bermula saat korban hendak pulang dari sawah dan melintasi Sungai Siboil, di mana sungai tersebut sedang banjir," ungkap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Supriyanto Ridwan, Selasa (12/3/2024).

Ridwan menuturkan, pihaknya mengetahui kejadian tersebut usai kepala desa setempat melaporkannya ke Pos SAR Alor untuk dilakukan upaya pencarian.

"Hingga malam hari, korban tak kunjung kembali. Pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan langsung mehubungi Pos SAR Alor guna melakukan upaya pencarian korban di sekitar Sungai Siboil," tuturnya.

Tim SAR Gabungan, kata dia, sudah diterjunkan ke lapangan. Pencarian dilakukan mulai siang ini. Sementara, sejumlah warga sejak pagi sudah menyusuri sungai tapi belum menemukan korban.

Dia mengatakan, Tim SAR Gabungan sudah menuju lokasi kejadian dengan membawa Rubber Boat serta perlengkapan SAR Air dan Mountenering untuk melakukan pencarian bersama warga.