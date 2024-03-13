Lansia Pengendara Motor Tewas Dihantam Mobil Pikap, Begini Kronologinya

SEMARANG – Seorang pengendara sepeda motor yang sudah lanjut usia (lansia) meninggal dunia setelah tertabrak mobil pikap alias bak terbuka, Selasa (12/3/2024) sore. Korban ketika melaju tiba-tiba oleng dan terjatuh.

Informasi dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, korban bernama Bambang Sutanto (74) kelahiran Banyumas yang tinggal di Jalan Turangga Timur, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Disebutkan, korban kecelakaan itu merupakan pensiunan dan punya gelar insinyur.

Dia sendirian berkendara sepeda motor Supra warna hitam nomor polisi H 2635 AF. Sementara mobil pikap itu bernomor polisi B 9574 TAZ dikemudikan Yul Hartono (50) warga Ngrumpeng, Kelurahan Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Insiden tepatnya terjadi di Jalan Fatmawati sebelah selatan traffic light Jalan Brigjen Sudiarto Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Insiden terjadi sekira pukul 15.20 WIB.

Kasubnit 2 Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko menyebut insiden berawal saat korban berkendara dari arah selatan yakni di Jalan Ketileng Raya menuju utara alias menuju Pedurungan.

“Diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga terjatuh ke kanan dan mengenai mobil pikap yang melaju searah di sampingnya,” kata dia pada keterangannya.