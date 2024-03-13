Advertisement
HOME NEWS JABAR

Aksi Geng Motor Keroyok hingga Bacok Warga di Soreang, Satu Pelaku Diamankan

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |00:45 WIB
Aksi Geng Motor Keroyok hingga Bacok Warga di Soreang, Satu Pelaku Diamankan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

BANDUNG - Sekelompok orang yang diduga anggota geng motor melakukan pengeroyokan dan penganiayaan warga dengan menggunakan senjata tajam di Kampung Sukawangi, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

Kapolsek Soreang, Kompol Ivan Taufiq membenarkan bahwa adanya peristiwa itu. Menurutnya kejadian terjadi pada Sabtu 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB.

"Iya betul, satu orang berhasil kita amankan," ujar Ivan saat dikonfirmasi, Selasa (12/3/2024).

Ivan menjelaskan, kejadian itu terjadi pada saat korban yang bernama Resta (30) warga Kota Cimahi saat di lokasi tiba-tiba langsung dilakukan pengeroyokan oleh pelaku dan kelompok yang di duga geng motor.

Kemudian korban sempat menangkis menggunakan tangan, namun karena menggunakam sajam korban mengalami luka dibagian tangan dan kepala.

"Pelaku kemudian membacok korban di bagian kepala, namun korban menangkis dengan tangan sehingga korban mengalami luka sobek pada bagian tangan kiri dan kanan, luka sobek pada bagian kepala, dan punggung," tambah ivan.

Halaman:
1 2
      
