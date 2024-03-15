Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Akan Pindahkan Pengungsi Gaza ke Pulau Kemanusiaan Sebelum Serangan ke Rafah

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |05:10 WIB
Israel Klaim Akan Pindahkan Pengungsi Gaza ke Pulau Kemanusiaan Sebelum Serangan ke Rafah
Israel klaim akan pindahkan pengungsi Gaza ke pulau kemanusiaan sebelum serangan ke Rafah (Foto: Reuters)
RAFAH - Militer Israel mengatakan pihaknya berencana untuk memindahkan warga Palestina yang terlantar di Gaza ke apa yang disebutnya “pulau kemanusiaan” di tengah-tengah jalur tersebut, sebelum serangan apa pun di Rafah.

Sekitar 1,4 juta orang berlindung di kota selatan setelah melarikan diri dari pertempuran antara pasukan Israel dan Hamas di wilayah utara dan tengah.

Tidak jelas seperti apa bentuk “pulau” tersebut, atau bagaimana cara pengoperasiannya.

Namun militer menyarankan agar bantuan dan perumahan sementara akan diberikan.

Belum ada jangka waktu yang diberikan mengenai kapan operasi itu bisa dilakukan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan bahwa serangan besar-besaran di Rafah bisa menjadi bencana.

Israel telah berulang kali mengisyaratkan perlunya operasi semacam itu, dan menegaskan bahwa Hamas tidak dapat sepenuhnya disingkirkan di Gaza tanpa menargetkan Rafah.

Disadari juga bahwa para pemimpin paling senior kelompok tersebut masih buron, dan kemungkinan besar kini berada di bagian paling selatan wilayah tersebut.

Kepala juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan dalam sebuah pengarahan kepada wartawan pada Rabu (13/3/2024) bahwa mereka perlu memastikan bahwa 1,4 juta orang yang saat ini tinggal di Rafah, atau setidaknya dalam jumlah yang signifikan akan pergi sebelum serangan apa pun.

