INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Parah! Pria Ini Nekat Curi Alat Pendeteksi Gempa Milik BMKG

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |08:00 WIB
Parah! Pria Ini Nekat Curi Alat Pendeteksi Gempa Milik BMKG
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Aksi WIR (40) warga Kapanewon Saptosari Gunungkidul ini memang sangat disayangkan. Lelaki ini nekat dua kali mencuri beberapa kali bagian Alat Pendeteksi Gempa milik BMKG DIY yang berada di Alas Benggolo, Padukuhan Panggang III Rt 001/Rw 004, Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang.

Kapolsek Panggang, AKP Anang Prastawa menyebutkan akso pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tgl 11 Maret 2024 sekira 18.30 Wib terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat). Diketahui pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB.

"Yang mengetahui pertama kali adalaj penjaga bangunan Alat Pendeteksi Gempa milik BMKG," ujar dia, Minggu (17/3/2024).

Aksi tersebut diketahui ketika penjaga bangunan saat melaksanakan pengecekan rutin di BMKG yang beralamatkan di Alas Benggolo dusun Panggang III Rt 001/Rw 004, Kalurahan Giriharjo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

Sesampainya di lokasi penjaga menemukan tanah galian di sekitar area pagar Bangunan Alat Pendeteksi Gempa. Setelah itu penjaga melakukan pengecekan ke dalam Bangunan Alat Pendeteksi Gempa kemudian ditemukan banyak pijakan kaki dan tangkai pintu dari ruangan Alat Pendeteksi Gempa telah rusak.

"Anehnya pintu tidak bisa dibuka serta 2 (dua) pipa penyangga parabola tidak ada," kata dia.

Merasa ada yang janggal, kemudian penjaga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panggang dan menginformasikan kejadian tersebut ke BMKG. Mendapat laporan tersebut pihaknya langsung melakukan penyelidikan.

1 2
      
Telusuri berita news lainnya
