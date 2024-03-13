Pencurian Pagar Besi Tol Soroja Dicuri Terekam CCTV, Pelaku Ditangkap

BANDUNG - Petugas Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Soroja Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat berhasil mengamankan seorang pria bernama Rudi Rosadi (26) pada Senin 11 Maret 2024, dini hari, setelah kedapatan mencuri komponen guardrail atau pembatas jalan.

Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar, Kompol Hudi Arif membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kilometer 6+800 lajur B dari arah Soreang menuju Pasir Koja, Kabupaten Bandung dan sempat terekam CCTV.

“Jadi terlihat di CCTV, kemudian petugas piket menemukan sebuah mobil pikap terparkir di bahu jalan," ujar Hudi saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).

Hudi menjelaskan, pada saat itu, petugas pun langsung merespons kejadian tersebut dan langsung mendatangi pelaku.

“Ketika didatangi pengemudinya sedang asyik melepas komponen guardrail," jelasnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, awalnya pelaku tidak mengakui namun karena ada bukti dari CCTV, pelaku mengakui telah melakukan pencurian komponen guardrail tersebut.