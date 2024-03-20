Anak-Anak yang Kelaparan Penuhi Bangsal RS Gaza, Tulang Menonjol dan Mata Cekung

GAZA - Fadi al-Zant yang berusia enam tahun mengalami kekurangan gizi akut. Tulang rusuknya menonjol di bawah kulit kasar, matanya cekung saat ia terbaring di tempat tidur di rumah sakit (RS) Kamal Adwan di Gaza utara, tempat kelaparan melanda.

Kaki Fadi yang kurus tidak mampu lagi menopangnya untuk berjalan. Foto-foto Fadi sebelum perang menunjukkan seorang anak yang tersenyum dan tampak sehat. Dia berdiri dengan celana denim biru di samping saudara kembarnya yang lebih tinggi dengan rambut disisir. Sebuah klip video pendek menunjukkan dia menari di sebuah pesta pernikahan dengan seorang gadis kecil.

Fadi menderita penyakit fibrosis kistik. Menurut ibunya, Shimaa al-Zant, sebelum konflik, ia mengonsumsi obat-obatan yang tidak dapat lagi ditemukan oleh keluarganya dan mengonsumsi berbagai jenis makanan seimbang yang tidak lagi tersedia di daerah kantong Palestina.

"Kondisinya semakin buruk. Dia semakin lemah. Dia terus kehilangan kemampuannya untuk melakukan sesuatu," katanya dalam video yang diperoleh Reuters dari seorang pekerja lepas.

“Dia tidak bisa berdiri lagi. Saat saya membantunya berdiri, dia langsung terjatuh,” lanjutnya.

Sang ibu mengatakan di kehidupannya dahulu sebelum perang, makanan favorit Fadi adalah ayam shawarma, hidangan panggangan Levantine, dan dia makan banyak buah dan minum banyak susu.

Ketika perang dimulai, keluarga tersebut meninggalkan rumah mereka di distrik al-Nasr di Kota Gaza, yang mengalami kerusakan luas akibat pemboman. Mereka mengungsi sebanyak empat kali sebelum tiba di Beit Lahia.

Kondisi Fadi mulai memburuk sekitar dua bulan lalu dan dia dirawat di RS Kamal Adwan. Adapun Creon, obat yang dibutuhkan penderita fibrosis kistik untuk melengkapi enzim pankreas yang membantu mencerna makanan tidak tersedia. Terkadang, Fadi mengalami diare sebanyak 10 kali dalam satu malam.

Sebelum perang, anak tersebut memiliki berat 30kg (66 lb). Sekarang beratnya hanya 12kg (26 lb).

"Dulu dia makan enak. Pengobatannya tersedia. Wajahnya penuh semangat. Dia anak yang tidak kelihatan sakit. Dia bersekolah di taman kanak-kanak bersama kakaknya," katanya.