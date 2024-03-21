8 Fakta Kecelakaan Bus Tabrak Rumah dan Kendaraan, Korban Satu Keluarga Terseret 30 Meter

MALANG - Sebuah bus menabrak empat bangunan rumah dan sejumlah kendaraan di Malang. Kecelakaan ini terjadi di ruas Jalan Raya Klampok, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada Rabu siang (20/3/2024) sekitar pukul 13.00 WIB.

Sejumlah fakta berhasil dirangkum oleh MPI mengenai bus Sinar Dempo milik PT Sinar Dempo Bangun Persada, dengan Nopol K 7006 OB, yang dikemudikan Charles Nainggolan (36) warga Kampung Purwosari RT 02 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

8. TKP merupakan jalan antar kecamatan

Bus melaju di jalanan menurun dan sedikit menikung ke kiri di Jalan Raya Klampok, Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jalan tersebut bukanlah jalur utama yang dilalui kendaraan-kendaraan besar.

Jalan Raya Klampok, merupakan jalan raya antar kecamatan, yang juga bisa menjadi jalan alternatif ke Kota Batu, melalui Kecamatan Karangploso, dari Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

7. Bus keluar dari bengkel karoseri

Bus nahas itu ternyata baru keluar dari bengkel karoseri tak jauh dari lokasi kejadian. Hal ini juga sesuai kesaksian warga sekitar bernama Wirianto yang mengaku melihat bus itu beberapa hari lalu di bengkel karoseri.

"Bus baru keluar dari bengkel, di atas itu kan ada bengkel. Dia dari atas atau arah barat mau turun ke timur," kata Wirianto, yang juga satpam salah satu gudang di sekitar lokasi, saat ditemui MPI.

Hal ini seusai dengan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan saksi-saksi oleh Satlantas Polres Malang. "Untuk info awal dari keterangan sakti bus ini dari bengkel karoseri," ucap Kasatlantas Polres Malang AKP Adis Dani Garta, usai olah TKP pada Rabu sore (20/3/2024).

Tapi perbaikan apa ia tak tahu, sebab itulah kepolisian masih mendalami perbaikan yang dilakukan bus di bengkel karoseri tersebut. Bus sendiri Sinar Dempo, merupakan bus pariwisata milik PT Sinar Dempo Bangun Persada, yang diduga merupakan bus bekas angkutan umum. Sebab di bodi sebelah kanan masih tertulis Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

"Perbaikannya masih kami dalami antara perbaikan bodi ataupun cat, atau pun juga bisa kebaikan mesin ini masih kami dalami," ungkapnya lagi.