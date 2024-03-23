Bilangnya Nunggu Sahur Malah Terlibat Tawuran, Remaja Ini Diamankan Warga

YOGYAKARTA - Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Simpang Empat Hayam Wuruk, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/3/2024) dini hari. Mereka terlihat saling baku hantam dan saling sabet menggunakan 'senjata' seperti gesper.

Video perkelahian dua kelompok tersebut lantas viral di media sosial. Berbagai komentar membanjiri unggahan video tawuran tersebut. Mereka menyayangkan aksi tawuran yang justru pecah di bulan Ramadhan ini

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Dwi Daryanto ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Dalam peristiwa ini, jajaran Polresta Yogyakarta berhasil mengamankan salah satu pelaku tawuran, dia adalah DM.

"Satu orang kita amankan karena membawa senjata," kata dia

Dwi menjelaskan aksi tawuran dua kelompok ini bermula ketika remaja berusia 19 tahun tersebut bersama teman-temannya berkeliling naik motor. Mereka berkeliling sembari menunggu waktu sahur tiba.

Kemudian mereka berpapasan dengan kelompok lain di Jalan Hayam Wuruk. Mereka kemudian terlibat saling ejek dan saling melotot satu sama lain. Kedua kelompok juga saling melempar tantangan.

"Mereka saling pelototan dan saling ejek. Mereka kemudian terlibat keributan," kata saat dikonfirmasi