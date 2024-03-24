Anggota Polres Lampung Tengah yang Ditemukan Tewas di Penginapan Ternyata Dibunuh

LAMPUNG TENGAH - Mayat polisi yang ditemukan di dalam kamar sebuah penginapan di Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah pada Sabtu (23/3/2024), ternyata korban pembunuhan.

Terkait hal tersebut, Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Presisi Polres Lampung Tengah dan Jajaran Polsek Seputih Banyak, berhasil membekuk seorang remaja yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap polisi berinisial SAH (28) tersebut.

Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, pihaknya mengamankan pelaku berinisial E (17) warga Kampung Sumberejo Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

"Pelaku E ini dibekuk petugas saat tengah berusaha kabur dengan mengendarai mobil milik korban SAH," ujar Andik, Sabtu (23/3) malam.

Andik menuturkan, selain pelaku E, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang lainnya yang diduga mengetahui peristiwa pembunuhan anggota berpangkat Briptu tersebut.