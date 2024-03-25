Ditetapkan Tersangka, Pembunuh Anggota Polres Lampung Tengah Dijerat Pasal Berlapis

LAMPUNG TENGAH - Remaja yang menghabisi nyawa anggota Polres Lampung Tengah Briptu Singgih Abdi Hidayat (28), telah ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka merupakan seorang remaja berinisial E (17) warga Kampung Sumberejo Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, E (17) telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan terhadap Briptu Singgih.

"Sudah ditetapkan menjadi tersangka untuk E," ujar Umi saat dikonfirmasi, Senin (25/3/2024).

Umi menuturkan, E dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 365 KUHPidana.