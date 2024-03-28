Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dapat Buku Bacaan dari MNC Peduli, Saung Baca Inspirasi Cianjur: Sangat Membantu

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |23:18 WIB
Dapat Buku Bacaan dari MNC Peduli, Saung Baca Inspirasi Cianjur: Sangat Membantu
MNC Peduli serahkan buku bacaan (foto: MPI/Ricky)
CIANJUR - Kedatangan tim MNC Peduli yang membagikan ratusan buku bacaan disambut senang dan antusias puluhan anak-anak di Saung Baca Inspirasi di Kampung Cikadal RT 02/04, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (28/3/2024).

Mereka langsung mengambil buku dan membacanya. Pemberian bantuan berupa buku bacaan dongeng hingga buku sejarah tersebut disambut antusias puluhan anak anak di wilayah tersebut.

Anak-anak mengaku sangat senang adanya buku baru tersebut, yang nantinya akan dibaca dan mendapat pengetahuan baru.

"Bukunya bagus bagus, banyak buku dongeng dan lainnya," kata salah satu anak, Ica Reksya, Kamis (28/3/2024).

Pembagian buku bacaan dari dongeng hingga sejarah untuk Saung Baca Inspirasi. Bahkan, anak-anak yang datang langsung membaca buku-buku yang diberikan.

