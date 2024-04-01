Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terobos Lampu Merah, Pemotor Tertabrak Mobil di Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |11:30 WIB
Terobos Lampu Merah, Pemotor Tertabrak Mobil di Bandung
Pemotor tertabrak mobil di Bandung (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - FRA (20), pengendara motor, luka-luka akibat mengalami kecelakaan lalu lintas di lampu merah Jalan Merdeka-Aceh, Kota Bandung, Senin (1/4/2024) dini hari. Kecelakaan terjadi diduga karena FRA ngebut dan menerobos lampu merah.

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi-saksi kepada petugas Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polrestabes Bandung, FRA memacu motornya di detik-detik akhir pergantian lampu hijau ke merah di Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di persimpangan tersebut.

"Kejadian jam 1 dini hari. Jadi, pengendara motor (FRA) menerobos lampu merah tertabrak mobil. Bukan ngantuk atau mabuk, dugaan memang sengaja ngegas," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Haris.

AKP Arif menyatakan, kejadian bermula saat FRA melintas di Jalan Merdeka dari utara ke selatan Kota Bandung. Namun, FRA memilih untuk menerobos lampu merah Jalan Merdeka-Aceh saat APILL telah bewarna merah hingga ditabrak oleh mobil yang mulai melaju di Jalan Aceh dari barat ke timur.

"Jadi pas di TKP, pengendara motor menerobos traffic light. Kemudian bertabrakan dengan mobil yang mulai maju karena lampu di Jalan Aceh sudah hijau," ujar AKP Arif.

Halaman:
1 2
      
