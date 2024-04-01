Kecelakaan Beruntun di Tol Purbaleunyi Libatkan 3 Minibus, Mobil Tampak Bertumpuk

JAKARTA - Kecelakaan beruntun dikabarkan berlangsung di Jalan Tol Purbaleunyi KM 146, arah Jakarta sekitar pukul 19:00, Senin (1/4/24).

Kecelakaan tersebut melibatkan 1 kendaraan travel dan 2 minibus. Sementara informasi kronologi serta korban masih belum diketahui.

"Mendapat laporan kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Purbaleunyi KM 146, arah Jakarta sekitar pukul 19:00, Senin (1/4/24). Kecelakaan tersebut melibatkan 1 kendaraan travel dan 2 minibus. Sementara informasi kronologis serta korban masih belum diketahui," demikian keterangan dari akun Instagram @infodepok24.

Berdasarkan video yang diunggah, tampak dua mobil minibus dalam keadaan bertumpuk usai menabrak kendaraan travel Hiace di lokasi.

(Fakhrizal Fakhri )