Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta 20 Oknum TNI Jadi Tersangka Pengeroyok Preman di Depan Polres Jakpus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |04:01 WIB
4 Fakta 20 Oknum TNI Jadi Tersangka Pengeroyok Preman di Depan Polres Jakpus
Pengeroyokan 4 preman oleh oknum TNI di depan Mapolres Jakpus (Istimewa)
A
A
A

POLISI Militer Kodam Jaya menetapkan 20 oknum TNI sebagai tersangka pengeroyokan empat preman Cikini di depan Mapolres Metro Jakarta Pusat. Mereka langsung ditahan untuk mempermudah penyidikan.

Berikut fakta-faktanya :

32 TNI sudah diperiksa

Komandan Pomdam Jaya, Brigjen Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan bahwa sebanyak 32 oknum TNI sudah diperiksa dalam kasus pengeroyokan empat preman Cikini di depan Mapolres Metro Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

Akhirnya 20 prajurit memiliki alat bukti kuat dinaikkan status sebagai tersangka.

"Sudah 32 orang diperiksa, 20 ditetapkan tersangka," kata Irsyad kepada wartawan di Silang Monas, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Peran tersangka

Irsyad menjelaskan bahwa peran tersangka terbagi ke dalam tiga kelompok mulai dari provokator hingga penganiayaan berat.

"Ada tiga kelompok, kelompok provokator, kelompok penganiayaan berat dan kelompok penganiayaan ringan," ujarnya.

 BACA JUGA:

Tersangka ditahan

Lebih lanjut, Irsyad mengatakan bahwa 20 oknum TNI telah dilakukan penahanan dan disangkakan sejumlah pasal.

"Sudah ditahan, (Sangkaan pasal) Ada 351, ada pasal 55, dan ada pasal 160,"tutup Brigjen Irsyad.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151091/pengeroyokan-DruC_large.jpg
Kantongi Identitas, TNI Kejar Buronan Pengeroyok Perwira AL di Terminal Arjosari Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement