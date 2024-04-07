Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Berbagi Takjil di Rajeg Tangerang

Hambali , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |13:04 WIB
RPA Perindo Berbagi Takjil di Rajeg Tangerang
RPA Perindo bagikan takjil di Rajeg (Foto : MPI)
A
A
A

TANGERANG - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo membagikan paket takjil bagi warga dan pengendara yang melintas di Bundaran Perumahan Grand Batavia, Rajeg, Kabupaten Tangerang, Jumat 5 April 2024.

Hadir di lokasi Ketua DPD RPA Perindo Kabupaten Tangerang Ferry Labatar, dan Bendahara RPA Perindo Kabupaten Tangerang Hartanti.

Para pengendara, khususnya pemotor terlihat mengantri dan menyambut antusias pemberian takjil secara gratis itu. Hal demikian seolah menunjukkan bahwa Partai Perindo memang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kegiatan pembagian takjil ini tujuan utamanya adalah memperkenalkan RPA Perindo ke masyarakat luas di daerah Kabupaten Tangerang," kata Ferry.

Selain sosialisasi, kata Ferry, relawan partai yang dipimpin ketua umum Perindo Hary Tanoesoedibjo itu ingin meningkatkan kesadaran publik.

"Dengan memberikan takjil secara gratis RPA Perindo dapat menarik perhatian orang-orang dan meningkatkan kesadaran mereka tentang keberadaan dan tujuan RPA Perindo," imbuh dia.

Menurut dia, membangun citra positif di tengah masyarakat penting dilakukan. Salah satu upayanya adalah melalui keterlibatan dalam setiap momentum dan aktivitas masyarakat di lapangan.

"Melalui pembagian takjil, RPA dapat membangun citra positif di mata masyarakat. Tindakan baik seperti ini dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap RPA Perindo sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sosial," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement