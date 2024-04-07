RPA Perindo Berbagi Takjil di Rajeg Tangerang

TANGERANG - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo membagikan paket takjil bagi warga dan pengendara yang melintas di Bundaran Perumahan Grand Batavia, Rajeg, Kabupaten Tangerang, Jumat 5 April 2024.

Hadir di lokasi Ketua DPD RPA Perindo Kabupaten Tangerang Ferry Labatar, dan Bendahara RPA Perindo Kabupaten Tangerang Hartanti.

Para pengendara, khususnya pemotor terlihat mengantri dan menyambut antusias pemberian takjil secara gratis itu. Hal demikian seolah menunjukkan bahwa Partai Perindo memang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kegiatan pembagian takjil ini tujuan utamanya adalah memperkenalkan RPA Perindo ke masyarakat luas di daerah Kabupaten Tangerang," kata Ferry.

Selain sosialisasi, kata Ferry, relawan partai yang dipimpin ketua umum Perindo Hary Tanoesoedibjo itu ingin meningkatkan kesadaran publik.

"Dengan memberikan takjil secara gratis RPA Perindo dapat menarik perhatian orang-orang dan meningkatkan kesadaran mereka tentang keberadaan dan tujuan RPA Perindo," imbuh dia.

Menurut dia, membangun citra positif di tengah masyarakat penting dilakukan. Salah satu upayanya adalah melalui keterlibatan dalam setiap momentum dan aktivitas masyarakat di lapangan.

"Melalui pembagian takjil, RPA dapat membangun citra positif di mata masyarakat. Tindakan baik seperti ini dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap RPA Perindo sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sosial," ujarnya.