Dapat Takjil Gratis dari RPA Perindo Jabar, Warga: Alhamdulillah

BANDUNG - Senyum bahagia terpancar dari masyarakat Kota Bandung yang menerima menu paket takjil dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Jawa Barat.

Salah satu warga Bandung, Agus mengaku bersyukur, takjil yang diberikan DPW RPA Perindo Jabar bermanfaat sekali untuk berbuka puasa.

"Alhamdulillah sekarang saya mendapatkan takjil dari RPA Perindo Jawa Barat dan Kota Bandung," ucap Agus saat ditemui di depan Gateway Ahmad Yani Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jumat (5/4/2024).

Menurutnya, kegiatan yang digelar oleh partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu sangat membantu masyarakat, terutama para pengguna jalan.

"Membantu yang lagi di perjalanan seperti saya ini," ujarnya.

Tak lupa, Agus pun mendoakan agar kegiatan tersebut menjadi ladang pahala serta partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu mendapat kesuksesan.

"Semoga jadi amal ibadah juga buat RPA Perindo dan semoga RPA Perindo Jabar dan Kota Bandung sukses," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPW RPA Perindo Jabar, Aji Murtidianti, mengatakan, kegiatan berbagai takjil ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

"Hari ini serentak se Indonesia, Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo (RPA) mengadakan berbagi takjil untuk masyarakat," ucap Dian, sapaan akrabnya, Jumat.