HOME NEWS NEWS

Salurkan Zakat, MNC Peduli: Bentuk Kepedulian kepada Masyarakat

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |05:15 WIB
Salurkan Zakat, MNC Peduli: Bentuk Kepedulian kepada Masyarakat
MNC Peduli Berbagi Berkah Ramadan (Foto: M Farhan)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli melaksanakan kegiatan peduli pada masyarakat yang bertajuk 'Berbagi Berkah Ramadan' dengan memberikan Zakat dan Infaq kepada warga prasejahtera yang berada di sekitar perkantoran MNC Group.

Adapun bantuan berupa zakat dan infaq tersebut ditujukan kepada warga di Menteng dan Kebon Jeruk, yang merupakan dua lokasi utama dari gedung perkantoran MNC di DKI Jakarta.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menjelaskan, kegiatan pemberian bantuan tersebut merupakan pelaksanaan rutin tiap tahunnya pada saat akhir Ramadhan serta menyambut Idul Fitri. 

"Ini kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh MNC Group melalui MNC Peduli. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kebijakan Zakat dan Infaq," jelas Syafril di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (5/4/2024).

Syafril mengungkapkan, sasaran lokasi pemberian bantuan diutamakan di lokasi perkantoran MNC Group berada. Untuk Jumat ini, lanjut Syafril, diberikan kepada warga prasejahtera kecamatan Menteng, yang nantinya disusul kepada warga Kebon Jeruk. 

"Kita berikan tiap tahunnya dengan sama, untuk kali ini kita berikan kepada warga prasejahtera di Menteng karena memang kita adanya di Menteng. Termasuk juga di Kebon Jeruk, kita lakukan pemberian yang sama," tutur Syafril.

Halaman:
1 2
      
