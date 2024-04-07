Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pria Pembuang Sajen Ditemukan Tewas di Gunung Katu Malang, Ada 3 Luka Sayatan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:30 WIB
Mayat pembuang sajen (Foto: Ist/Avirista M)
A
A
A

MALANG - Tiga luka sayatan diduga kuat membuat pria asal Kota Malang ditemukan tewas di Gunung Katu, saat hendak membuang sesajen. Pria bernama Abdul Aziz Sofi'i (36) warga Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ini sebelumnya sempat hilang sejak Rabu 27 Maret 2024 malam.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menjelaskan, berdasarkan hasil autopsi dari tim dokter forensik, ada tiga luka sayatan yang diduga membuat korban meregang nyawa.

"Tiga luka, berdasarkan hasil autopsi dan keterangan dokter. Ada tiga luka yang diduga berasal dari benda tajam sayatan," ucap Gandha Syah Hidayat, kepada wartawan pada Sabtu petang (6/4/2024).

Gandha menyatakan, luka-luka itu ditemukan leher bagian depan dan belakang. Dugaan kuat luka itulah yang membuat Sofi'i akhirnya ditemukan tewas pada Senin (1/4/2024).

"Hasil autopsi yang baru kami terima pagi tadi. Mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Katu, diduga korban pembunuhan, Karena ada luka di bagian lehernya yang di akibatkan benda tajam," ungkap dia.

Pihaknya sendiri sudah memintai keterangan beberapa orang saksi, baik dari keluarga, maupun orang yang terakhir bersama korban. Namun, hingga kini pihaknya masih mendalami, apakah terduga pelaku pembunuhan itu orang terdekat korban.

"Kami akan mencari saksi-saksi yang mungkin kita dari orang-orang terdekat, sampai nanti kita lihat dari petunjuk-petunjuk, yang akan kita kumpulkan dari TKP maupun keterangan saksi yang kita dapatkan. Total ada 12 saksi yang sudah kami periksa," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
