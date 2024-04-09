Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Bayi di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Sukaraja Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |00:30 WIB
Mayat Bayi di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Sukaraja Bogor
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi laki-laki, Senin 8 April 2024. Kasus ini dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanullang mengatakan mayat bayi itu ditemukan sekira pukul 08.15 WIB. Awalnya, terdapat warga yang melihat bayi tersebut di tumpukan sampah Kali Ciluer.

"Saksi dari rumahnya melihat di aliran di tumpukan sampah dengan kondisi terlentang jasad bayi," kata Birman dalam keterangannya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement