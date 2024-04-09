Mayat Bayi di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Sukaraja Bogor

BOGOR - Warga Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi laki-laki, Senin 8 April 2024. Kasus ini dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanullang mengatakan mayat bayi itu ditemukan sekira pukul 08.15 WIB. Awalnya, terdapat warga yang melihat bayi tersebut di tumpukan sampah Kali Ciluer.

"Saksi dari rumahnya melihat di aliran di tumpukan sampah dengan kondisi terlentang jasad bayi," kata Birman dalam keterangannya.

