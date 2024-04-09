Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Preman Palak Pedagang Pasar Cikutra, Minta Uang THR Rp100 Ribu

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |15:22 WIB
Viral Preman Palak Pedagang Pasar Cikutra, Minta Uang THR Rp100 Ribu
Viral preman minta THR. (Foto: Dok Ist)
BANDUNG - Video preman memalak para pedagang Pasar Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, viral di media sosial (medsos). Para preman itu meminta uang Rp60.000-Rp100.000 kepada setiap pedagang untuk lebaran.

Aksi premanisme itu direkam video dan diunggah ke media sosial (medsos) oleh warga. Dalam video tersebut tampak beberapa pria berbadan besar tengah meminta uang secara paksa kepada para pedagang di Pasar Cikutra, Kota Bandung.

BACA JUGA:

Viral Toko Batik di Sleman Diserang 3 Bom Molotov 

Pria berbadan besar mengenakan topi merah itu sempoyongan. Dia meminta uang Rp60.000-Rp100.000 kepada setiap pedagang di pasar tersebut. "Sataun sakali bu!" kata pria itu.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pedagang THR Premanisme viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
