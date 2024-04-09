Viral Preman Palak Pedagang Pasar Cikutra, Minta Uang THR Rp100 Ribu

BANDUNG - Video preman memalak para pedagang Pasar Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, viral di media sosial (medsos). Para preman itu meminta uang Rp60.000-Rp100.000 kepada setiap pedagang untuk lebaran.

Aksi premanisme itu direkam video dan diunggah ke media sosial (medsos) oleh warga. Dalam video tersebut tampak beberapa pria berbadan besar tengah meminta uang secara paksa kepada para pedagang di Pasar Cikutra, Kota Bandung.

Pria berbadan besar mengenakan topi merah itu sempoyongan. Dia meminta uang Rp60.000-Rp100.000 kepada setiap pedagang di pasar tersebut. "Sataun sakali bu!" kata pria itu.