INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Babe Sani, Tokoh Betawi Jago Silat yang Disegani Punggawa Kopassus

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |08:12 WIB
Sosok Babe Sani, Tokoh Betawi Jago Silat yang Disegani Punggawa Kopassus
Letjen (Purn) M Sanif (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Letjen (Purn) Muhammad Sanif, atau yang akrab disapa Babe Sani, merupakan tokoh militer dan pejuang kemerdekaan yang dikenal karena keberaniannya di medan pertempuran. Sebagai anak Betawi, dia juga memiliki keahlian dalam seni bela diri pukulan atau silat khas Betawi.

Melansir dari berbagai sumber, Babe Sani lahir pada 16 Agustus 1928 di Kramat, Jakarta Pusat. Menelusuri jejaknya, Babe Sani adalah keturunan keluarga pejuang pada masa revolusi, pasangan Niming dan Samiah.

Ia turut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Bahkan, keluarganya telah lama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, dengan pamannya yang menjadi pejuang BKR Laut dan kakak-kakaknya, Lili Suherli dan Siti Jumenah juga terlibat dalam perjuangan tersebut.

Keberanian dan semangat perjuangan Babe Sani di medan pertempuran diakui oleh tokoh militer terkemuka, Letnan Jenderal (purn) LB Moerdani, yang memuji semangat dan keberaniannya. Karier Babe Sani dalam dunia militer juga cemerlang.

Sederet jabatan strategis pernah diembannya. Dia pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad (1976-1977), Komandan Pussenif (1977–1979), Panglima Kodam XII/Tanjungpura (1979–1980), Panglima Kodam II/Bukit Barisan (1980–1981), dan Asisten Operasi Panglima ABRI. Ia pensiun dengan pangkat Letnan Jenderal.

