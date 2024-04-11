Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,6 Guncang Melonguane Sulut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:03 WIB
Gempa M5,6 Guncang Melonguane Sulut
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa (M) 5,6 yang mengguncang kawasan Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut). Gempa itu tercatat pada Kamis (11/4/2024) pukul 10.34 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 351 kilometer barat laut dari Melonguane, Sulawesi Utara. Tepatnya berada di 7.05 Lintang Utara (LS) dan 125.85 Bujur Timur (BT).

“Gempa Mag:5.6, 11-Apr-2024 10:34:06WIB, Lok:7.05LU, 125.85BT (351 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT),” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial X-nya, Kamis (11/4/2024).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga bisa berubah seiring adanya kelengkapan data.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis keterangan tersebut.

BMKG juga mengimbau akan potensi terjadinya gempabumi susulan.

(Angkasa Yudhistira)

      
