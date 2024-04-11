Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Hari Kedua Lebaran, Kendaraan Membeludak di Rest Area KM 102 Tol Cipali

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:18 WIB
Hari Kedua Lebaran, Kendaraan Membeludak di Rest Area KM 102 Tol Cipali
Rest Area Tol Cipali. (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan kendaraan roda empat membeludak di rest area kilometer (Km) 102 ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali). Kondisi ini terjadi pada Kamis (11/4/2024) pukul 08.57 WIB atau H+1 Lebaran.

Sejumlah parkiran yang disediakan pengelola rest area Km 102 sudah dipadati kendaraan sejak pagi tadi. Kondisi serupa juga terjadi di akses masuk ke kawasan peristirahatan tersebut. Terlihat antrean cukup panjang di akses masuk rest area Km 102. 

Petugas sendiri membatasi waktu singgah maksimal 30 menit untuk menghindari semakin membeludaknya kendaraan di rest area. Sementara itu, para penumpang memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola. Misalnya, fasilitas musala, toilet, pujasera atau foodcout, hingga ritel modern.

Kendati kawasan peristirahatan itu cukup padat, mereka masih leluasa berkegiatan. Sebagian diantara penumpang terlihat bercengkrama dengan sanak saudara, menikmati sarapan pagi.

Begitu juga di toilet, kendati terdapat antrean, mereka masih bisa leluasa menggunakan toilet reguler yang ada di lokasi. 

Adapun, arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo - Palimanan, tepatnya di kilometer 86 hingga Km 94 padat merayap. Pantauan MNC Portal pada pukul 08.00 WIB, di depan rest area Km 86 tergambar gerak kendaraan lambat dari kecepatan normal.

Halaman:
1 2
      
